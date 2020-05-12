Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 поступили в медучреждения Беларуси

Источник материала: Единство

Экспресс-тесты, которые прибыли в Беларусь, уже отгружены для передачи учреждениям здравоохранения областей. Так, первые экспресс-тесты доставлены в Брестскую и Гомельскую области, до конца дня (11 мая) последние коробки будут переданы в Гродно.

Распределены экспресс-тесты в следующем порядке:

Минск — 20 тысяч штук,

Витебская и Брестская области — по 11 тысяч штук,

Гомельская, Гродненская, Могилевская области — по 10 тысяч штук.

Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава, переданы 10 тысяч штук.

Тесты поступили в Беларусь из Китая поздно вечером 9 мая. Было доставлено 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Они приобретены за счет средств белорусских граждан, которые направлялись на благотворительный счет Минздрава. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Здесь они будут использоваться врачами для определения диагноза пациентам, находящимся на стационарном лечении.

В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим.

Экспресс-тесты показывают наличие антител. В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, свидетельствующих об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G. При наличии подозрений, связанных с перенесенным в легкой форме заболеванием, можно будет пройти тестирование, чтобы подтвердить их или опровергнуть.