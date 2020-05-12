ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 поступили в медучреждения Беларуси

12.05.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Экспресс-тесты, которые прибыли в Беларусь, уже отгружены для передачи учреждениям здравоохранения областей. Так, первые экспресс-тесты доставлены в Брестскую и Гомельскую области, до конца дня (11 мая) последние коробки будут переданы в Гродно.

Распределены экспресс-тесты в следующем порядке:

Минск — 20 тысяч штук,

Витебская и Брестская области — по 11 тысяч штук,

Гомельская, Гродненская, Могилевская области — по 10 тысяч штук.

Кроме того, учреждениям здравоохранения, входящим в систему Минздрава, переданы 10 тысяч штук.

Тесты поступили в Беларусь из Китая поздно вечером 9 мая. Было доставлено 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19. Они приобретены за счет средств белорусских граждан, которые направлялись на благотворительный счет Минздрава. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Здесь они будут использоваться врачами для определения диагноза пациентам, находящимся на стационарном лечении.

В ближайшее время ожидаются дополнительные поставки, после чего в стране будет предоставлена возможность проходить тестирование всем желающим.

Экспресс-тесты показывают наличие антител. В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, свидетельствующих об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G. При наличии подозрений, связанных с перенесенным в легкой форме заболеванием, можно будет пройти тестирование, чтобы подтвердить их или опровергнуть.

www.mlyn.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь поступили 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.
 
Новости дня
Новости общества
 
Бондарное дело претендует на попадание в список историко-культурных ценностей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика