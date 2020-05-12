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Бондарное дело претендует на попадание в список историко-культурных ценностей Беларуси

12.05.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Древнее ремесло - бондарное дело - претендует на попадание в Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Ходатайствует о внесении в список школа в городе Иваново, где с 2000 года готовят молодых бондарей. Эта школа на Полесье - единственная в своем роде в стране. Сейчас там занимаются 97 учеников. Из них 89 парней. Они знают, как сделать не только бочку, но и дежу для теста, и ушат для меда.

Наталья Гацевич, директор Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества: "Для того чтобы возродить забытое ремесло, и была создана школа. Все планы основаны на рассказах старых бондарей; по традициям ручным инструментом мы работаем".

За последние пять лет список нематериальных историко-культурных ценностей увеличился почти вдвое. Сейчас в нем 143 элемента. Эта работа - часть госпрограммы "Культура Беларуси". Только в 2020 в госсписок были включены 15 новых элементов. Новую серию проекта "На контроле Президента. Народные ремесла" смотрите на "Беларусь 1" завтра после "Панорамы".

 
 
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Древнее ремесло - бондарное дело - претендует на попадание в Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Ходатайствует о...
 
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