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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бондарное дело претендует на попадание в список историко-культурных ценностей Беларуси Древнее ремесло - бондарное дело - претендует на попадание в Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Ходатайствует о...

Древнее ремесло - бондарное дело - претендует на попадание в Государственный список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. Ходатайствует о внесении в список школа в городе Иваново, где с 2000 года готовят молодых бондарей. Эта школа на Полесье - единственная в своем роде в стране. Сейчас там занимаются 97 учеников. Из них 89 парней. Они знают, как сделать не только бочку, но и дежу для теста, и ушат для меда.За последние пять лет список нематериальных историко-культурных ценностей увеличился почти вдвое. Сейчас в нем 143 элемента. Эта работа - часть госпрограммы "Культура Беларуси". Только в 2020 в госсписок были включены 15 новых элементов. Новую серию проекта "На контроле Президента. Народные ремесла" смотрите назавтра после "Панорамы".