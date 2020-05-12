ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчанка хотела похитить косметику на административку, но не рассчитала стоимость теней для век

12.05.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала минчанку, которая похитила из магазина косметику. Она пыталась рассчитать сумму ущерба, чтобы не попасть под уголовку, но немного просчиталась. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

31-летняя минчанка вынесла из магазина около 10 косметических изделий — ее задержала милиция.

Задержанная пояснила, что планировала похитить косметику на сумму до 10 базовых величин (270 белорусских рублей). Так против нее не смогли бы возбудить уголовное дело в случае задержания. Но не рассчитала стоимость теней для век, в итоге перебрала «лимит». Ущерб магазину составил 296 рублей — а это уже уголовно-наказуемое деяние.

Тени, баночки с кремом и лаки для ногтей женщина спрятала в карманы куртки и брюк, а потом продала на ближайшем рынке за полцены.

Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала минчанку, которая похитила из магазина косметику. Она пыталась рассчитать сумму ущерба, чтобы не попасть под уголовку, но немного просчиталась....
 
Новости дня
Новости общества
 
Захаваць дзённікі пісьменнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика