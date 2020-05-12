Минчанка хотела похитить косметику на административку, но не рассчитала стоимость теней для век

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала минчанку, которая похитила из магазина косметику. Она пыталась рассчитать сумму ущерба, чтобы не попасть под уголовку, но немного просчиталась. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

31-летняя минчанка вынесла из магазина около 10 косметических изделий — ее задержала милиция.

Задержанная пояснила, что планировала похитить косметику на сумму до 10 базовых величин (270 белорусских рублей). Так против нее не смогли бы возбудить уголовное дело в случае задержания. Но не рассчитала стоимость теней для век, в итоге перебрала «лимит». Ущерб магазину составил 296 рублей — а это уже уголовно-наказуемое деяние.

Тени, баночки с кремом и лаки для ногтей женщина спрятала в карманы куртки и брюк, а потом продала на ближайшем рынке за полцены.

Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления.