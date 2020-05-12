|
Минчанка хотела похитить косметику на административку, но не рассчитала стоимость теней для век
12.05.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала минчанку, которая похитила из магазина косметику. Она пыталась рассчитать сумму ущерба, чтобы не попасть под уголовку, но немного просчиталась. Об этом
31-летняя минчанка вынесла из магазина около 10 косметических изделий — ее задержала милиция.
Задержанная пояснила, что планировала похитить косметику на сумму до 10 базовых величин (270 белорусских рублей). Так против нее не смогли бы возбудить уголовное дело в случае задержания. Но не рассчитала стоимость теней для век, в итоге перебрала «лимит». Ущерб магазину составил 296 рублей — а это уже уголовно-наказуемое деяние.
Тени, баночки с кремом и лаки для ногтей женщина спрятала в карманы куртки и брюк, а потом продала на ближайшем рынке за полцены.
Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала минчанку, которая похитила из магазина косметику. Она пыталась рассчитать сумму ущерба, чтобы не попасть под уголовку, но немного просчиталась....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)