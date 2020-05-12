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Житель Минского района обвиняется в жестоком убийстве матери

12.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, 10 ноября 2019 года в милицию поступило сообщение о том, что в одной из комнат коммунальной квартиры в агрогородке Гатово Минского района было обнаружено тело 68-летней хозяйки.

Полученные сведения о том, что ее смерть носит криминальный характер, стали основанием для возбуждения уголовного дела и, впоследствии, задержания ее сына.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 7 ноября при совместном распитии спиртных напитков между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого он нанёс матери, у которой периодически проживал в комнате в коммуналке, множественные удары руками, ногами, ножом и иными предметами в жизненно-важные органы, что и стало причиной ее смерти. Когда утром проснулся, обнаружил ее мертвой на полу. Потом на протяжении нескольких дней употреблял спиртное и искал способы сокрытия преступления.

На первоначальном этапе расследования в ходе допроса мужчина дал признательные показания, указав на то, что причиной ссоры стала накопившаяся обида на мать. Обстоятельства совершенного преступления продемонстрировал в ходе проведения проверки показаний на месте. В последующем допрошенный в качестве обвиняемого пояснял, что не помнит о своих противоправных действиях.

Собирая характеризующий материал, следователи установили, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, вел аморальный образ жизни.

В ходе расследования допрошены соседи, свидетели, также к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований, проведенных ГКСЭ по вещественным доказательствам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

По заключению специалистов обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния страдал синдромом зависимости от алкоголя. По своему психическому состоянию мог и может осознавать значение своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявлено обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное с особой жестокостью). Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная в отношении обвиняемого, не изменялась. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве женщины.
 
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