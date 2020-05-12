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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разработан комплекс мер по поддержке туристической отрасли Как поддержать туристическую сферу в новых условиях, обсудили сегодня в Минспорта. Главная задача - выдержать баланс и обеспечить интересы обеих сторон: с одной -...

Как поддержать туристическую сферу в новых условиях, обсудили сегодня в Минспорта. Главная задача - выдержать баланс и обеспечить интересы обеих сторон: с одной - туристов, с другой - бизнеса. По мнению специалистов, именно эта отрасль, ставшая самой уязвленной, едва ли не последней выйдет из кризиса. Только в нашей стране в ней заняты около 40 тысяч граждан. Так, один из акцентов - отсрочка возвращения денег за выкупленные путевки. Ведь средства были переведены туроператорами за рубеж, и вернуть их здесь и сейчас фактически невозможно, поскольку страны на карантине не работают. Однако есть в этой ситуация и другая сторона - разработать систему, ориентированную на туризм белорусов внутри своей страны.Для поддержки турсферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить отрасли удержаться на плаву и поддержать систему, которая строилась много лет и успешно функционирует.