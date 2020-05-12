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В Беларуси резко похолодало, во многих городах выпал снег

12.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня во многих городах страны, в том числе в Гродно, выпал снег. На некоторых метеостанциях зафиксировано образование снежного покрова до одного сантиметра. Температура воздуха ночью опустилась до минусовых значений. По словам синоптиков, влияние на погоду оказали контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Эпицентр циклона находился над Баренцевым морем.
Самая холодная майская ночь в Гродно была зафиксирована 4 мая 1965 года, тогда температура понизилась до минус 6.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня во многих городах страны, в том числе в Гродно, выпал снег. На некоторых метеостанциях зафиксировано образование снежного покрова до одного сантиметра....
 
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