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Прогноз погоды на 13 мая
12.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра погоду республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь в дневные часы на северо-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела.
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Завтра погоду республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь в дневные часы на...
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