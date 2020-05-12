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Учащиеся столичной гимназии подготовили "Книгу памяти" к 75-летию Победы

12.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Изучать семейные архивы школьники начали еще в прошлом году. Помощь родителей приветствовалась. Кто-то был знаком с героическим прошлом предков, некоторые семьи находили информацию с нуля.

Людмила Бушуева, классный руководитель 4 "Г" класса гимназии № 1 г. Минска: "Детям было очень интересно, родителям тоже интересно. Некоторые скептически отнеслись к этой идее, потому что говорили, у нас в семье героев не было. Поэтому пришлось напомнить о том, что спустя годы мы очень мало знаем о жизни маленьких людей в годы войны, о жизни простого человека, а так не должно быть". 

Узнать историю военного прошлого их семьи было заданием на лето. Воспоминания собирали по всем родственникам. 

Ксения Храмцова, ученица  4 "Г" класса гимназии № 1 г. Минска: "Помогали дедушки, бабушки, звонили, ездили, родители рассказывали то, что знали, бабушки дедушки - тоже. Информацию довольно долго искали, потому что кто-то не помнит, не знает, вот лето искали". 

Со своим проектом гимназисты выступали и на городской научно-практической конференции. Представлял свой класс Андрей Садовский. 

Андрей Садовский, ученик 4 "Г" класса  гимназии № 1 г. Минска: "Тут есть семейное дерево и краткая информация, что происходило с моими предками на войне, с прадедушками и прапрадедушками".

Каждая история уникальна. Марат с родителями отправился к бабушке в Брест, чтобы узнать о прадеде.

Марат Митрахович, ученик 4 "Г" класса  гимназии № 1 г. Минска: "Бабушка еще рассказывала, что когда-то он шел мимо его родной деревни, и была возможность сбежать туда, но он не сбежал. Он остался и вернулся домой героем".

Настя искала информацию по деревням и дачам. Помимо фотографий, нашла и портрет дедушки.

Анастасия Сидоренко, ученица  4 "Г" класса гимназии № 1 г. Минска: "Когда нам задали домашнее задание написать сочинение о своем герое, у меня был один герой - мой прадедушка. Я знала его только имя, и поэтому родители мне помогали, мы ездили по дачам, искали документы. Вот на одной даче мы нашли кучу документов и его портрет".

Интересная история и у Никифора. Его прадедушка мог играть на любом инструменте, и во время войны его приняли в музыкальный взвод. 

Никифор Альховик, ученик 4 "Г" класса  гимназии № 1 г. Минска: "Из всего музыкального взвода он лишь один встретил Победу. И мне кажется, тот солдат, который играл в центре Вены вальс, был мой прадед". 

Результатом исследовательской работы 4 "Г" класса стала книга "Беларусь помнит", в которой 21 уникальная история. 

Наталия Бушная, директор гимназии №1 г. Минска: "Мне довелось поприсутствовать на встрече представителей СМИ в Храме всех Святых. И отец Федор говорил о том, что мы все ищем формулу, важную формулу, как передать память о том, что было героического прошлого у нашего народа, передать другим поколениям. Как раз эта книга и есть та частичка, составляющая этой формулы памяти".

Проект первой гимназии часть республиканской акции "Беларусь помнит". Благодаря работе 4 "Г" и его классного руководителя, истории прадедушек и прабабушек четвероклассников теперь запечатлены и на бумаге.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Изучать семейные архивы школьники начали еще в прошлом году. Помощь родителей приветствовалась. Кто-то был знаком с героическим прошлом предков, некоторые семьи...
 
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