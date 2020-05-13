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МАРТ поручено мониторить цены на социально значимые товары
13.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакую задачу перед ведомством накануне поставил премьер-министр. Проблема ценового регулирования не теряет актуальности. В апреле министерство расширило перечень продуктов под маркой социально значимых, доведя список до 26 позиций. Но накануне это постановление скорректировали. Документ уточнил предельную рентабельность поставщиков-импортеров, расширил регулирование оптовых надбавок. Меры направлены на недопущение резкого роста цен. Правительство нацеливает МАРТ в этой ситуации не допустить перебоев с импортом.
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Такую задачу перед ведомством накануне поставил премьер-министр. Проблема ценового регулирования не теряет актуальности. В апреле министерство расширило...
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