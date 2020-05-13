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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разработан комплекс мер для поддержки туристической сферы Для поддержки туристической сферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить отрасли удержаться на плаву и поддержать систему, которая...

Для поддержки туристической сферы разработан нормативно-правовой документ, который должен позволить отрасли удержаться на плаву и поддержать систему, которая строилась много лет и успешно функционирует. Накануне в Минспорта продолжили обсуждать поддержку турбизнеса в новых условиях, которые сложились на планете в этом году. Вопрос очень важный, поскольку в нашей стране в этой области заняты около 40 тысяч граждан. По мнению специалистов, именно туризм выйдет из кризиса последним. Однако уже сейчас в Беларуси предпринимаются необходимые меры. Есть и другая сторона в этой ситуации - разработать внутреннюю систему, ориентированную на туризм белорусов внутри своей страны. Такие вопросы также поднимали в Минспорта.