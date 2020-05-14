ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебском районе осталось только одно озеро, где можно купаться в этом сезоне

14.05.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе по решению местной администрации в этом сезоне будет только одно место для массового отдыха. Это берег озера Сосно со стороны дороги Р115 в деревне Должа Мазоловского сельсовета.

В Витебском районе запрещено купание на прудах Светлый, Лучиновка, Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской ГЭС, в противопожарных водоемах, водоемах-копанях, карьерах, технических и мелиоративных каналах, возле плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, затонов.

Напомним, в 2019 году, кроме озера Сосно в Долже, можно было еще купаться в озере Вымно-Тадулино со стороны агрогородка Вымно.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В&районе в этом сезоне будет только одно место для массового отдыха.
 
Новости дня
Новости общества
 
Администрация Президента в мае проведет прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика