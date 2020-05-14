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В Витебском районе осталось только одно озеро, где можно купаться в этом сезоне
14.05.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебском районе по
В Витебском районе запрещено купание на прудах Светлый, Лучиновка, Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской ГЭС, в противопожарных водоемах, водоемах-копанях, карьерах, технических и мелиоративных каналах, возле плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, затонов.
Напомним, в 2019 году, кроме озера Сосно в Долже,
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В&районе в этом сезоне будет только одно место для массового отдыха.
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