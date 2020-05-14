В Витебском районе осталось только одно озеро, где можно купаться в этом сезоне

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе по решению местной администрации в этом сезоне будет только одно место для массового отдыха. Это берег озера Сосно со стороны дороги Р115 в деревне Должа Мазоловского сельсовета.

В Витебском районе запрещено купание на прудах Светлый, Лучиновка, Запрудье, участке реки Западная Двина вблизи Витебской ГЭС, в противопожарных водоемах, водоемах-копанях, карьерах, технических и мелиоративных каналах, возле плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений, затонов.

Напомним, в 2019 году, кроме озера Сосно в Долже, можно было еще купаться в озере Вымно-Тадулино со стороны агрогородка Вымно.