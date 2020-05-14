Борисову нужны новые электрозарядные станции

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С вопросом, который касался эксплуатации электромобиля, во время «прямой телефонной» линии к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому городскому округу №62, заместителю Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике А.В. Шипуло обратился борисовчанин. Мужчина рассказал, что электрозарядные станции есть во многих городах Беларуси — в частности, в Бресте, Гродно, Зельве. А вот в нашем районе такая станция одна, расположена далеко на трассе М1, что для борисовчан не совсем удобно. Автомобилист хотел уточнить: планируется ли открытие новых электрозарядных станций в Борисовском регионе?

Александр Валерьевич подтвердил, что электромобили действительно удобный, выгодный в эксплуатации и безвредный для окружающей среды транспорт. Его популярности у белорусов способствует подписанный Президентом Беларуси Указ «О стимулировании использования электромобилей». Документом предусмотрено освобождение физлиц от уплаты НДС при покупке электромобиля для личного пользования, а тем, кто приобрел авто ранее, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин; владельцы электромобилей освобождаются от уплаты дорожного сбора и платных коммунальных парковок, а электрозарядные станции — от НДС. И в планах ПО «Белоруснефть» — развитие сети электрозаправок по всей Беларуси. Поэтому новая услуга придет и в Борисов.

Светлана ЧЕКАЛОВА