|
Животных в Минском зоопарке переводят в летние вольеры
14.05.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Великое переселение" в Минском зоопарке! Животных и птиц переводят в открытые вольеры. Например, пеликаны, бакланы и тапиры уже в летних "квартирах". А на следующей неделе планируют выпустить дикобраза, павлина и африканских марабу. Кстати, наблюдать за переселением животных в Минском зоопарке можно онлайн - в социальных сетях. Там же проводят "Зоомарафон". Участники отвечают на вопросы о животных и могут получить пригласительный билет в зоопарк.
Пополнение в Минском зоопарке
Вскоре количество постояльцев Минского зоопарка увеличится. Некоторые животные, например, муфлоны, камерунские бараны и винторогие козы в ожидании потомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Великое переселение" в Минском зоопарке! Животных и птиц переводят в открытые вольеры. Например, пеликаны, бакланы и тапиры уже в летних "квартирах". А на следующей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)