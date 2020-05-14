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Животных в Минском зоопарке переводят в летние вольеры

14.05.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Великое переселение" в Минском зоопарке! Животных и птиц переводят в открытые вольеры. Например, пеликаны, бакланы и тапиры уже в летних "квартирах". А на следующей неделе планируют выпустить дикобраза, павлина и африканских марабу. Кстати, наблюдать за переселением животных в Минском зоопарке можно онлайн - в социальных сетях. Там же проводят "Зоомарафон". Участники отвечают на вопросы о животных  и могут получить пригласительный билет в зоопарк.


Пополнение в Минском зоопарке


Вскоре количество постояльцев Минского зоопарка увеличится. Некоторые животные, например, муфлоны, камерунские бараны и винторогие козы в ожидании потомства.
 
 
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"Великое переселение" в Минском зоопарке! Животных и птиц переводят в открытые вольеры. Например, пеликаны, бакланы и тапиры уже в летних "квартирах". А на следующей...
 
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