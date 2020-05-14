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Пополнение в Минском зоопарке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Животных в Минском зоопарке переводят в летние вольеры "Великое переселение" в Минском зоопарке! Животных и птиц переводят в открытые вольеры. Например, пеликаны, бакланы и тапиры уже в летних "квартирах". А на следующей...

"Великое переселение" в Минском зоопарке! Животных и птиц переводят в открытые вольеры. Например, пеликаны, бакланы и тапиры уже в летних "квартирах". А на следующей неделе планируют выпустить дикобраза, павлина и африканских марабу. Кстати, наблюдать за переселением животных в Минском зоопарке можно онлайн - в социальных сетях. Там же проводят "Зоомарафон". Участники отвечают на вопросы о животных и могут получить пригласительный билет в зоопарк.Вскоре количество постояльцев Минского зоопарка увеличится. Некоторые животные, например, муфлоны, камерунские бараны и винторогие козы в ожидании потомства.