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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента в мае проведет прямые телефонные линии Ежедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в...

Ежедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Так, сегодня в Минском облисполкоме на связь выйдет Игорь Евсеев, завтра в Могилевском облисполкоме с гражданами пообщается Александр Субботин. Прямые линии так же пройдут 18 и 19 мая.