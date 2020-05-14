|
Администрация Президента в мае проведет прямые телефонные линии
14.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕжедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в конкретном регионе. Так, сегодня в Минском облисполкоме на связь выйдет Игорь Евсеев, завтра в Могилевском облисполкоме с гражданами пообщается Александр Субботин. Прямые линии так же пройдут 18 и 19 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно с 9:00 до полудня жители любого населенного пункта смогут оперативно обратиться по всем вопросам к помощникам Главы государства - представителям в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)