Карпенко рассказал, как будут аттестовывать учащихся

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко рассказал, что оценки учащимся по итогам года будут выставляться учителями исходя из ряда факторов. Александр Лукашенко же потребовал, чтобы никаких поблажек для учеников не было.

По словам Карпенко, который сегодня присутствовал у Александра Лукашенко с докладом, аттестованы по итогам текущего учебное года будут абсолютно все ученики, порядок аттестации остается прежним, он знаком учителям.

Министр попросил журналистов не нагнетать вопрос аттестации из-за технологических аспектов, подчеркнув, что схема работы учителей и порядок аттестации не изменились, и каждый педагог знает, как действовать.

Коме того, учителя будут оценивать своих учеников исходя из субъективных знаний об их способностях, а также учитывая результаты удаленного обучения.

«Учитель определяет оценку, которую он должен выставить. Если возникает какая-то спорная ситуация, есть формы. Мы определили, что это могут быть какие-то индивидуальные консультации и встречи вне учебных занятий. Никаких здесь проблем нет. Если у кого-то возникают проблемы, то надо задавать эти вопросы не прессе, а конкретному управлению образования. На худой конец, Министерству образования», - заявил министр.

Александр Лукашенко, принимавший 14 мая с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко, в свою очередь заявил, что никаких послаблений из-за пандемии быть не должно.

«Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Поэтому из этого будем исходить. Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол - поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов. Я готов выслушать ваши предложения для принятия соответствующего решения», - заявил он.

Напомним, что ранее в Минобразования сообщали о том, что учащиеся, которые не будут посещать занятия в 4-й четверти, могут получить аттестацию за год по результатам трех четвертей.