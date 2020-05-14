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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевском районе началась кормозаготовка Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания с начала года вырос почти на 10 %, превысив полуторамиллиардный рубеж в долларовом эквиваленте....

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания с начала года вырос почти на 10 %, превысив полуторамиллиардный рубеж в долларовом эквиваленте. Увеличились поставки в ЕС и более чем в два раза - в Китай. Аграрии Беларуси делают ставку на качественные корма, что позволит увеличить объемы производства в животноводстве. Старт уборке дан в Могилевском районе. Первые комбайны отправились в кулисные поля.После кулисных посевов пашню засеют кукурузой - это позволит в этом году с одного поля собрать два урожая.