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В Могилевском районе началась кормозаготовка
14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания с начала года вырос почти на 10 %, превысив полуторамиллиардный рубеж в долларовом эквиваленте. Увеличились поставки в ЕС и более чем в два раза - в Китай. Аграрии Беларуси делают ставку на качественные корма, что позволит увеличить объемы производства в животноводстве. Старт уборке дан в Могилевском районе. Первые комбайны отправились в кулисные поля.
После кулисных посевов пашню засеют кукурузой - это позволит в этом году с одного поля собрать два урожая.
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Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания с начала года вырос почти на 10 %, превысив полуторамиллиардный рубеж в долларовом эквиваленте....
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