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В Могилевском районе началась кормозаготовка

14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания с начала года вырос почти на 10 %, превысив полуторамиллиардный рубеж в долларовом эквиваленте. Увеличились поставки в ЕС и более чем в два раза - в Китай. Аграрии Беларуси делают ставку на качественные корма, что позволит увеличить объемы производства в животноводстве.  Старт уборке дан в Могилевском районе. Первые комбайны отправились в кулисные поля.  
После кулисных посевов пашню засеют кукурузой - это позволит в этом году с одного поля  собрать два урожая.

 
 
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Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания с начала года вырос почти на 10 %, превысив полуторамиллиардный рубеж в долларовом эквиваленте....
 
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