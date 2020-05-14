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С волнующими вопросами можно обратиться на субботние прямые телефонные линии

14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти и на субботние прямые телефонные линии. В столице 16 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.
В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

 
 
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С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти и на субботние прямые телефонные линии. В столице 16 мая с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит...
 
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