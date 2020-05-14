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В Минске завершается строительство первых станций третьей линии метро
14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа объектах - финальные работы. В Минске завершается строительство первых станций третьей линии метро. На "Ковальской Слободе" уже занимаются художественным оформлением. Подключают световые приборы, систему видеонаблюдения. На платформе сегодня присутствуют и архитекторы, чтобы внести последние корректировки в интерьерные задумки. Кардинальное отличие новых станций - защитные экраны, которые будут синхронно открываться во время прибытия поезда.
Еще одна новинка столичной подземки - траволаторыГоризонтальные подвижные лестницы уже смонтированы на "Вокзальной". Они будут в двух переходах, которые соединяют зеленую ветку с "Площадью Независимости".
На станции "Юбилейная" - отделочные работы. Стены будут красного цвета, а подвесной потолок в белых оттенках. Здесь также установят траволаторы, через которые можно будет попасть на "Фрунзенскую".
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На объектах - финальные работы. В Минске завершается строительство первых станций третьей линии метро. На "Ковальской Слободе" уже занимаются художественным...
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