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Президенту доложили о работе системы образования Беларуси
14.05.2020 22:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНи экономические задачи, ни новый вирус не закроют собой важность принятия решений в сфере образования и заботы о детях. Именно с этого посыла сегодня Президент начал встречу с профильными вице-премьером и министром.
Две недели до завершения учебного года - и школьники снова уйдут на каникулы! Но в преддверии аттестации, выпускных, вступительных испытаний и предстоящего оздоровления ближайшие месяцы требуют пристального внимания к организации экзаменов и летнего отдыха. График выпускных и ЦТ-2020 изучила Ольга Анищенко.
Вот такая она, новая образовательная реальность! Можно записать задание на телефон и отправить учителю. Сегодня именно так дети даже рассказывают стихи, выученные на память. Пандемия не только продлила каникулы и отменила многих репетиторов, но и проверила готовность обучать и обучаться удаленно. Сопровождение образования, говоря языком педагогов, стало индивидуальным. Но учатся все - и в классах, и дома.
Наталия Бушная, директор гимназии № 1 имени Ф. Скорины г. Минска: "Эти учащиеся тоже получают образование. Они тоже учатся, другое дело, что они должны приложить больше самостоятельности к усвоению материала, но в этом они не одни, педагоги им помогают, осуществляют педагогическое сопровождение и используют самые современные информационно-коммуникационные технологии".
В помощь - электронный дневник. Здесь всем четко видно (и родителям тоже), каковы масштабы домашних заданий. Сюда же учитель к уроку загрузит весь нужный материал: видеофайлы, тексты, презентации. Тем, кто не ленится, онлайн-дорога к знаниям открыта.
Наталия Сергеева, учитель начальных классов гимназии № 1 имени Ф. Скорины г. Минска: "Мы подбираем в сети интернет - это различные ролики, игры, наполняем материалом, который создали сами. На сегодняшний день мы: и учителя, и родители - стали настоящими партнерами. Родители присылают мне письма, в которых размещают работы ребят: классные, домашние, самостоятельные, контрольные. Я пишу комментарии к каждой работе. Я хвалю своих ребят, поддерживаю, делаю подсказки".
Непросто всем. Ведь помимо стандартной школьной нагрузки, приходится уделять внимание каждому, кто сегодня остается дома. А классы как минимум наполовину пусты. Родителям и ученикам пошли навстречу: желающим учиться, не посещая школу, препон нет.
Меры предосторожности в школахА тем, кто по-прежнему приходит в свой класс, напоминают о предосторожности. На дверях - памятки, на входе - санитайзеры. За партами никакого соседства!
Александр Оседовский, учащийся гимназии № 1 имени Ф. Скорины г. Минска: "Я, как и все наши учащиеся, регулярно мою руки, дезинфицирую их, соблюдаю дистанцию будь то в столовой, в кабинете. У нас под каждый класс выделен общий кабинет, чтобы уменьшить передвижение по школе, и мы соблюдаем все меры предосторожности".
Образование в условиях пандемииПедагогам в нынешнем году, как и их ученикам, тоже предстоит решать задачки со звездочкой. Не просто организованно завершить учебный год, выставить оценки, провести годовую аттестацию, но и обеспечить качество образования при всех прочих но: разношерстном и не периодичном посещении, индивидуальном подходе, непредвзятой оценке домашних работ (особенно контрольных) на расстоянии. Как система справляется с новыми вызовами и когда абитуриенты приступят к сдаче ЦТ, сегодня обсудили во Дворце Независимости.
Президенту доложили о работе системы образованияВ президентском кабинете - вице-премьер, курирующий сферу (он же теперь в ответе за вступительную кампанию) Игорь Петришенко. И министр Карпенко. А значит, разговор определенно не ограничится средней школой. Все образовательные звенья, с точки зрения организации процесса, и то, как быть после, на больших каникулах, - такой фокус внимания. Ведь того и глядишь, занятия закончатся, но досуг останется!
Президент: ненужных послаблений быть не должноИгорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "С 20 апреля мы начали, чуть позже, четвертую четверть. На сегодня из 1 015 600 обучающихся, которые у нас есть в стране, в школах присутствует около 41 %. Сегодня на 10 утра 41 с небольшим хвостиком процент присутствует на занятиях. Это в первую смену. И естественно, по-разному развиваются события в разных регионах. Особенно в сельской местности. Там гораздо больше школьников на занятиях. В городе Минске это около 27-28 %".
Каждый ученик по итогам года будет аттестованНо как бы ни были свободны классы, аттестуют каждого. Министр после скажет: корректировок не будет. Порядок принят. И с ним знаком каждый учитель. И каждого ученика отметят по заслугам.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Никаких проблем здесь нет. И не надо нагнетать вопрос в чисто технологических каких-то аспектах. Схема есть, ничего не изменилось. Каждый учитель также знает своих учеников, на что они способны, оценивает работу в целом в течение учебного года. Если возникает какая-то спорная ситуация, есть формы. Мы определили, что это могут быть какие-то индивидуальные консультации и встречи вне учебных занятий".
В Беларуси сместят сроки вступительной кампанииИ для этого не придется продлевать учебу. Год завершат, как и планировали, 30 мая. Зато график выпускных экзаменов могут поправить. И по срокам, и даже содержательно! Как и в школах, дезинфекция и дистанция - главные условия предстоящего ЦТ. В аудиторию допустят только в масках, рассадят так, как требует Минздрав. В метре, а то и полутора друг от друга. А до начала испытаний аудитории обработают и проветрят. В главном столичном вузе замечают: приходится уменьшать квоты присутствия, которые ежегодно выделяют вузам. Практически вдвое.
Павел Навойчик, ответственный секретарь приемной комиссии, декан факультета доуниверситетского образования БГУ: "Это значит, что, например, которые записывались на математику, то БГУ принимал их заявления в максимальном количестве. К нам в один день могли прийти 4000 человек, а в этом году мы сможем принять только 2130 человек. Например, в аудитории, где мы могли раньше рассадить 170 человек, будет посажено максимум 50. И мы добавили еще один учебный корпус".
Зарегистрироваться на ЦТ можно онлайнУчастие в ЦТ уже открыто. Документы принимают. Регистрируют онлайн. Впервые за многие годы. Т.е. раньше приходилось в пункте регистрации появиться дважды. Сначала заполнить личные данные, а после, оплатив, получить пропуск. Теперь лишь однажды. Все формы для участия заполняют, например, с домашнего компьютера. Счет для оплаты приходит в ответ по почте. Да, прийти лично все же придется. Но электронная очередь назначит дату и время - позволит избежать массовости и обезопасить будущих студентов.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: "Завершение регистрации абитуриент будет осуществлять с минимальным временем пребывания в пункте - то есть, много времени не понадобится. Установлена пунктом время и дата. Это сделано для того, чтобы ему было удобно, комфортно и безопасно".
ЦТ-2020 начнется в Беларуси 25 июняИтак, старт кампании дан, порядок приема в вузы утвержден, контрольные цифры приема определены... И кстати, увеличены. Под сомнение ставили, пожалуй, главное. Принципиально обозначить сроки. Нужно ли сдвигать кампанию чуть позже? В итоге решили: ЦТ начнется 25 июня. У абитуриентов - плюс почти две недели запаса на подготовку. А самые массовые испытания впервые проведут даже дважды!
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест".
Вопрос о проведении выпускных решат индивидуально в каждой школеА пока выпускные, которые в этом году отдали на откуп родителям. Точнее, решение примут совместно с администрацией школ. Ведь регион региону рознь... Но никаких полных запретов не будет, подчеркнут в ведомстве. Лишь пожелания! Но чтобы при любом раскладе не нарушать ритуала прощания со школой, свои аттестаты все белорусские выпускники получат в торжественной обстановке.
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Ни экономические задачи, ни новый вирус не закроют собой важность принятия решений в сфере образования и заботы о детях. Именно с этого посыла сегодня Президент...
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