Источник материала: БT

Меры предосторожности в школах

Образование в условиях пандемии

Президенту доложили о работе системы образования

Президент: ненужных послаблений быть не должно

Каждый ученик по итогам года будет аттестован

В Беларуси сместят сроки вступительной кампании

Зарегистрироваться на ЦТ можно онлайн

ЦТ-2020 начнется в Беларуси 25 июня

Вопрос о проведении выпускных решат индивидуально в каждой школе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенту доложили о работе системы образования Беларуси Ни экономические задачи, ни новый вирус не закроют собой важность принятия решений в сфере образования и заботы о детях. Именно с этого посыла сегодня Президент...

Ни экономические задачи, ни новый вирус не закроют собой важность принятия решений в сфере образования и заботы о детях. Именно с этого посыла сегодня Президент начал встречу с профильными вице-премьером и министром.Две недели до завершения учебного года - и школьники снова уйдут на каникулы! Но в преддверии аттестации, выпускных, вступительных испытаний и предстоящего оздоровления ближайшие месяцы требуют пристального внимания к организации экзаменов и летнего отдыха. График выпускных и ЦТ-2020 изучилаВот такая она, новая образовательная реальность! Можно записать задание на телефон и отправить учителю. Сегодня именно так дети даже рассказывают стихи, выученные на память. Пандемия не только продлила каникулы и отменила многих репетиторов, но и проверила готовность обучать и обучаться удаленно. Сопровождение образования, говоря языком педагогов, стало индивидуальным. Но учатся все - и в классах, и дома.В помощь - электронный дневник. Здесь всем четко видно (и родителям тоже), каковы масштабы домашних заданий. Сюда же учитель к уроку загрузит весь нужный материал: видеофайлы, тексты, презентации. Тем, кто не ленится, онлайн-дорога к знаниям открыта.Непросто всем. Ведь помимо стандартной школьной нагрузки, приходится уделять внимание каждому, кто сегодня остается дома. А классы как минимум наполовину пусты. Родителям и ученикам пошли навстречу: желающим учиться, не посещая школу, препон нет.А тем, кто по-прежнему приходит в свой класс, напоминают о предосторожности. На дверях - памятки, на входе - санитайзеры. За партами никакого соседства!Педагогам в нынешнем году, как и их ученикам, тоже предстоит решать задачки со звездочкой. Не просто организованно завершить учебный год, выставить оценки, провести годовую аттестацию, но и обеспечить качество образования при всех прочих но: разношерстном и не периодичном посещении, индивидуальном подходе, непредвзятой оценке домашних работ (особенно контрольных) на расстоянии. Как система справляется с новыми вызовами и когда абитуриенты приступят к сдаче ЦТ, сегодня обсудили во Дворце Независимости.В президентском кабинете - вице-премьер, курирующий сферу (он же теперь в ответе за вступительную кампанию) Игорь Петришенко. И министр Карпенко. А значит, разговор определенно не ограничится средней школой. Все образовательные звенья, с точки зрения организации процесса, и то, как быть после, на больших каникулах, - такой фокус внимания. Ведь того и глядишь, занятия закончатся, но досуг останется!Но как бы ни были свободны классы, аттестуют каждого. Министр после скажет: корректировок не будет. Порядок принят. И с ним знаком каждый учитель. И каждого ученика отметят по заслугам.И для этого не придется продлевать учебу. Год завершат, как и планировали, 30 мая. Зато график выпускных экзаменов могут поправить. И по срокам, и даже содержательно! Как и в школах, дезинфекция и дистанция - главные условия предстоящего ЦТ. В аудиторию допустят только в масках, рассадят так, как требует Минздрав. В метре, а то и полутора друг от друга. А до начала испытаний аудитории обработают и проветрят. В главном столичном вузе замечают: приходится уменьшать квоты присутствия, которые ежегодно выделяют вузам. Практически вдвое.Участие в ЦТ уже открыто. Документы принимают. Регистрируют онлайн. Впервые за многие годы. Т.е. раньше приходилось в пункте регистрации появиться дважды. Сначала заполнить личные данные, а после, оплатив, получить пропуск. Теперь лишь однажды. Все формы для участия заполняют, например, с домашнего компьютера. Счет для оплаты приходит в ответ по почте. Да, прийти лично все же придется. Но электронная очередь назначит дату и время - позволит избежать массовости и обезопасить будущих студентов.Итак, старт кампании дан, порядок приема в вузы утвержден, контрольные цифры приема определены... И кстати, увеличены. Под сомнение ставили, пожалуй, главное. Принципиально обозначить сроки. Нужно ли сдвигать кампанию чуть позже? В итоге решили: ЦТ начнется 25 июня. У абитуриентов - плюс почти две недели запаса на подготовку. А самые массовые испытания впервые проведут даже дважды!А пока выпускные, которые в этом году отдали на откуп родителям. Точнее, решение примут совместно с администрацией школ. Ведь регион региону рознь... Но никаких полных запретов не будет, подчеркнут в ведомстве. Лишь пожелания! Но чтобы при любом раскладе не нарушать ритуала прощания со школой, свои аттестаты все белорусские выпускники получат в торжественной обстановке.