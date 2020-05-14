Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопросы влияния пандемии на будущее мира обсудили спикеры 100 стран Как повлияет пандемия на будущее, оценка ее влияния на мир и методы борьбы с вирусом. Сегодня Комитет госконтроля Беларуси присоединился к международному вебинару...

Как повлияет пандемия на будущее, оценка ее влияния на мир и методы борьбы с вирусом. Сегодня Комитет госконтроля Беларуси присоединился к международному вебинару по теме COVID-19. Видеоконференция прошла с участием международных правительственных и отраслевых экспертов, которые представляют госорганы и неправительственные организации более чем ста стран мира. В качестве основных спикеров были приглашены парламентарии и эксперты из США, Великобритании и Германии. С белорусской стороны выступали, кроме председателя КГК Леонида Анфимова, депутат Андрей Савиных, а также представители министерств здравоохранения, экономики и финансов Беларуси. В формате вопрос-ответ состоялся диалог между участниками вебинара и специалистами.