ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вопросы влияния пандемии на будущее мира обсудили спикеры 100 стран

14.05.2020 20:44 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как повлияет пандемия на будущее, оценка ее влияния на мир и методы борьбы с вирусом. Сегодня Комитет госконтроля Беларуси присоединился к международному вебинару по теме COVID-19. Видеоконференция прошла с участием международных правительственных и отраслевых экспертов, которые представляют госорганы и неправительственные организации более чем ста стран мира. В качестве основных спикеров были приглашены парламентарии и эксперты из США, Великобритании и Германии. С белорусской стороны выступали, кроме председателя КГК Леонида Анфимова, депутат Андрей Савиных, а также представители министерств здравоохранения, экономики и финансов Беларуси. В формате вопрос-ответ состоялся диалог между участниками вебинара и специалистами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как повлияет пандемия на будущее, оценка ее влияния на мир и методы борьбы с вирусом. Сегодня Комитет госконтроля Беларуси присоединился к международному вебинару...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь заинтересована в помощи ЕБРР в борьбе против COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика