Источник материала: БT

2 яйца,

250 граммов мягкого творога,

250 граммов пшеничной муки,

разрыхлитель,

3 столовые ложки сахара,

ванильный сахар,

2 столовые ложки молока.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Творожные булочки Возьмем: 2 яйца, 250 граммов мягкого творога, 250 граммов пшеничной муки, разрыхлитель, 3 столовые ложки сахара, ванильный сахар, 2 столовые ложки молока. Из...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим творожные булочки. В мягкий творог добавляем 2 яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и размешиваем вилкой или венчиком до однородности. Открываем консервированную фасоль и промываем ее под холодной водой. Даем жидкости стечь.В творожную массу просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Замешиваем мягкое липкое тесто. Влажными руками формируем маленькие булочки, выкладываем их на противень, выстланный пекарской бумагой и смазанный растительным маслом. Выпекаем в предварительно разогретой до 190 градусов духовке примерно 12-15 минут.Достаем из духовки, даем возможность дойти и подаем теплыми к чаю, кофе, какао или молоку.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.