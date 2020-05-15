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Творожные булочки

15.05.2020 08:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 2 яйца,
  • 250 граммов мягкого творога,
  • 250 граммов пшеничной муки,
  • разрыхлитель,
  • 3 столовые ложки сахара,
  • ванильный сахар,
  • 2 столовые ложки молока.
Из этих продуктов приготовим творожные булочки. В мягкий творог добавляем 2 яйца, сахар, ванильный сахар,  щепотку соли и размешиваем вилкой или венчиком до однородности. Открываем консервированную фасоль и промываем ее под холодной водой. Даем жидкости стечь. 

На сто граммов мягкого творога  при жирности около пяти процентов обычно приходится примерно 40 калорий. Белки при этом составляют большее количество - около 20 граммов, углеводы - чуть больше трех, на жир приходится менее одного грамма. 

В творожную массу просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Замешиваем мягкое липкое тесто. Влажными руками формируем маленькие  булочки, выкладываем их на противень, выстланный пекарской бумагой и смазанный растительным маслом.  Выпекаем в предварительно разогретой до 190 градусов духовке примерно 12-15 минут. 

Достаем из духовки, даем возможность дойти и подаем теплыми к чаю, кофе, какао или молоку. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  2 яйца, 250 граммов мягкого творога, 250 граммов пшеничной муки, разрыхлитель, 3 столовые ложки сахара, ванильный сахар, 2 столовые ложки молока. Из...
 
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