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Творожные булочки
15.05.2020 08:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
На сто граммов мягкого творога при жирности около пяти процентов обычно приходится примерно 40 калорий. Белки при этом составляют большее количество - около 20 граммов, углеводы - чуть больше трех, на жир приходится менее одного грамма.
В творожную массу просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Замешиваем мягкое липкое тесто. Влажными руками формируем маленькие булочки, выкладываем их на противень, выстланный пекарской бумагой и смазанный растительным маслом. Выпекаем в предварительно разогретой до 190 градусов духовке примерно 12-15 минут.
Достаем из духовки, даем возможность дойти и подаем теплыми к чаю, кофе, какао или молоку.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 2 яйца, 250 граммов мягкого творога, 250 граммов пшеничной муки, разрыхлитель, 3 столовые ложки сахара, ванильный сахар, 2 столовые ложки молока. Из...
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