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Бойцов-срочников сил специальных операций отправили в запас

15.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Торжественную церемонию увольнения в запас военнослужащих срочной службы сил специальных операций провели на Кургане Славы. Армейский строй покинули 42 солдата и сержанта 91-го отдельного батальона охраны и 742-го полевого узла связи. 
По традиции в ходе церемонии увольнения в запас командующий вручил благодарственные письма родителям отличившихся солдат.

 
 
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Торжественную церемонию увольнения в запас военнослужащих срочной службы сил специальных операций провели на Кургане Славы. Армейский строй покинули 42 солдата и...
 
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