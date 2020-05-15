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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невероятные истории спасения Два котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось...

Два котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось на улице Люксембург. А через несколько часов уже на Филимонова внимание горожан привлекло жалостное мяуканье. И этого беднягу не оставили в беде. Кстати, последнего котенка забрала к себе девушка, которая и позвонила в МЧС.