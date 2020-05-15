|
Невероятные истории спасения
15.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДва котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось на улице Люксембург. А через несколько часов уже на Филимонова внимание горожан привлекло жалостное мяуканье. И этого беднягу не оставили в беде. Кстати, последнего котенка забрала к себе девушка, которая и позвонила в МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)