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Невероятные истории спасения

15.05.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Два котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось на улице Люксембург. А через несколько часов уже на Филимонова внимание горожан привлекло жалостное мяуканье. И этого беднягу не оставили в беде. Кстати, последнего котенка забрала к себе девушка, которая и позвонила в МЧС.
 
 
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Два котенка решили стать автомобилистами, но не рассчитали сил и застряли в машинах. Одного мурлыку спасатели вытащили из подкапотного пространства. Это случилось...
 
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