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Сегодня Международный день семьи

15.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Международный день семьи поздравления звучат и в Минской области. Например, к многодетной семье Ватолиных пожаловали представители областного объединения профсоюзов. Многодетные родители по профессии медики. У Сергея и Ольги три дочери и сын. Конечно, встреча не обошлась без подарков. А микроволновая печка для всех станет помощницей в хозяйстве.

И как стало известно, традиционный конкурс Минска на лучшую многодетную семью в этом году пройдет в режиме онлайн.

 
Теги: Минск
 
 
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В Международный день семьи поздравления звучат и в Минской области. Например, к многодетной семье Ватолиных пожаловали представители областного объединения...
 
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