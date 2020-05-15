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Сегодня Международный день семьи
15.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Международный день семьи поздравления звучат и в Минской области. Например, к многодетной семье Ватолиных пожаловали представители областного объединения профсоюзов. Многодетные родители по профессии медики. У Сергея и Ольги три дочери и сын. Конечно, встреча не обошлась без подарков. А микроволновая печка для всех станет помощницей в хозяйстве.
И как стало известно, традиционный конкурс Минска на лучшую многодетную семью в этом году пройдет в режиме онлайн.
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В Международный день семьи поздравления звучат и в Минской области. Например, к многодетной семье Ватолиных пожаловали представители областного объединения...
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