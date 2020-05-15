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Экспертные группы проверяют больницы Минска

15.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуацию с эпидемией вирусных заболеваний специально созданные экспертные группы сегодня мониторят в Минске. Столичные медики докладывают, как обстоят дела с оборудованием и какова динамика заболеваемости COVID-19. В состав экспертных групп входят профессора, практические врачи, медсестры и администраторы. В ходе проверки, констатируют специалисты, что касается средств защиты, их сегодня хватает. Медики обеспечены респираторами самого высокого уровня. Экипируют в больницах в том числе и технический персонал, лифтеров. Такие визиты - это, прежде всего, профессиональное общение медиков друг с другом. Специалисты, если необходимо, оказывают консультативную или практическую помощь, а также указывают на ошибки. А уже задача на местах - сделать так, чтобы было лучше. 

Игорь Карпов, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Беларуси: "В настоящее время были во всех регионах, буквально объезжая все районы, все значимые больницы. Кроме того, что мы сейчас смотрим стационары, сюда будут подключены еще и клиники, где наши пациенты проходят реабилитацию, и второе огромное значение будет сейчас уделено вопросам налаживания и улучшения работы амбулаторной службы".

Специалисты объехали уже все районы страны. При этом мониторинг продолжается. Как правило, это повторные визиты, которые носят контрольный характер, чтобы еще раз убедиться: в больницах все в порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуацию с эпидемией вирусных заболеваний специально созданные экспертные группы сегодня мониторят в Минске. Столичные медики докладывают, как обстоят дела с...
 
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