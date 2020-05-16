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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санатории Минской области обеспечат уход за пожилыми и инвалидами Санатории для оздоровления пациентов, которые перенесли COVID-19, будут открыты в разных уголках Беларуси. В Минской области уже на следующей неделе первых...

Санатории для оздоровления пациентов, которые перенесли COVID-19, будут открыты в разных уголках Беларуси. В Минской области уже на следующей неделе первых постояльцев примут центры в Молодечнеском и Борисовском районах. В Минздраве разработали критерии отбора для тех, кто получит санаторно-курортный билет. В первую очередь на оздоровительный отдых отправятся пожилые белорусы и граждане с инвалидностью. Они там будут находится две недели. За это время пройдут ряд реабилитационных процедур, будет организовано пятиразовое питание и круглосуточный контроль врачами.Бороться за каждого белоруса и уделять особое внимание в выздоровлении старшего поколения - поручение Главы государства. Как будет проходить реабилитация после COVID-19? И готовы ли санатории? Расскажем в проекте АТН. Отметим, теперь новые серии смотрите не только традиционно в среду, но и в субботу.