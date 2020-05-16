Источник материала: БT

4 яйца,

800 граммов цукини,

4-5 столовых ложек жирной сметаны,

1 зубчик чеснока,

30 граммов сливочного масла,

укроп,

зеленый лук,

100 граммов сыра.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запеканка из цукини Возьмем: 4 яйца, 800 граммов цукини, 4-5 столовых ложек жирной сметаны, 1 зубчик чеснока, 30 граммов сливочного масла, укроп, зеленый лук, 100 граммов сыра. ...

Возьмем:Куриные яйца взбиваем венчиком или вилкой, добавляем сметану, соль, перец, измельченный зубчик чеснока, нарезанные зеленый лук и укроп. Цукини нарезать кольцами, примерно 5-7 мм толщины.Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой или сухарями. Выкладываем кольца кабачков в форму. Не очень плотно. Заливаем кабачки соусом и присыпаем натертым сыром. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Достаем запеканку из духовки, даем немного настояться и подаем горячей.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!