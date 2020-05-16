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Запеканка из цукини
16.05.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Самые вкусные и полезные цукини - это, конечно, молодые плоды (до 15 см в длину). Такие даже не чистят - тушат, жарят, фаршируют и отваривают на пару как есть. Вообще, молоденькие цукини (в отличие от их собратьев-кабачков) вполне можно употреблять в пищу сырыми. С солью и перцем или с соусами-дипами.
Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой или сухарями. Выкладываем кольца кабачков в форму. Не очень плотно. Заливаем кабачки соусом и присыпаем натертым сыром. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Достаем запеканку из духовки, даем немного настояться и подаем горячей.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 4 яйца, 800 граммов цукини, 4-5 столовых ложек жирной сметаны, 1 зубчик чеснока, 30 граммов сливочного масла, укроп, зеленый лук, 100 граммов сыра. ...
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