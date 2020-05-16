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Есть и худеть: в чем секрет кетодиеты?

16.05.2020 10:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мечта любой женщины – есть и  худеть. Шопинг и диеты – самые сильные женские страсти. Оно и понятно: новое платье,  как лекарство,  улучшает самочувствие. 

Чего не скажешь о диетах. Сейчас много говорится про кетодиету. Ее главный принцип – есть жирную пищу и худеть. 

Так и хочется сказать: «Как давно мы тебя ждали!» Как вам такая идея?   Не жевать с поникшим видом сельдерей, а наслаждаться блюдами из бекона и параллельно прощаться с лишними килограммами.  

Что это за жирная диета и как она вообще появилась?

Эта диета изначально не про лишний вес. Диета с повышенным содержанием жиров и с пониженным содержанием углеводов помогает детям с эпилепсией не впадать в судорожные припадки.  При соблюдении диеты у 50-60 % пациентов отмечалось уменьшение приступов. Похудение было побочным эффектом.  Сейчас кетодиета используется как альтернативный метод терапии детей с эпилепсией, при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, синдроме Драве, а также как способ стать стройнее. 

Как работает диета? В чем ее секрет?  

Рацион такой: много жиров, а углеводов почти нет, т.е. их потребление сведено до минимума. Но проблема в том, что у нас есть органы, которые в норме питаются только углеводами, это головной мозг, печень и т.д. Представляете, что происходит, когда органы почти полностью лишаются своего питания?

К счастью, есть резервный двигатель. И основным источником питания становятся жиры, за счет этого и идет процесс снижения веса, но затем важным источником энергии становятся белки, а это белки наших собственных мышц, и таким образом мы теряем метаболически активную ткань, которая влияет и на уровень сахара, и на уровень холестерина. Поэтому, с одной стороны, есть снижение веса, а с другой - угроза здоровью. 

65-70 % жиры  

5%   углеводы     

25-30 % белки       

Это значит, что можно позволять себе 20-30 г углеводов в сутки. Например, одно яблоко (в одном среднем яблоке примерно 25 г углеводов).

Почему при таком режиме питания наше тело начинает худеть?

При исключении углеводов в организме происходит быстрое нарастание кетоновых тел. И если в норме их небольшое количество всегда есть в нашем организме, то в случае с кетодиетой кетоновых тел становится такое множество, что они начинают влиять на нашу нервную систему, и зачастую это влияние становится токсичным. Тогда организм будет противостоять этому, и вас постоянно будет тянуть на углеводы. 

Главные плюсы диеты в том, что  ее легко соблюдать, т.к. человек не голодает, ест много мяса и полезных жиров, овощей и зелени. Для женщин плюс еще в том, что забываешь про вредные печенюшки и булочки.

Минусы кетодиеты

ЗАЖОР 

НАГРУЗКА НА ЖКТ

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

ЗАПАХ АЦЕТОНА

ИНТОКСИКАЦИЯ

 

- минимум углеводов в рационе часто провоцирует углеводные зажоры после окончания диеты;

 - головокружения и сложности с концентрацией внимания, снижение работоспособности – побочный эффект низкоуглеводных диет;

 - страдают поджелудочная, печень, обостряются гастриты и синдром раздраженного кишечника, повышается плохой холестерин;

 - появляется запах ацетона изо рта, тела и мочи;

 - возможна интоксикация организма;

 - противопоказана при диабете, беременности и грудном вскармливании.

Минусов гораздо больше, чем плюсов, поэтому для  самостоятельного снижения  веса эту диету врачи не рекомендуют.  Кетодиета  чем-то похожа на  вождение авто в экстремальных условиях: практически не угадаешь, в какую сторону в данном случае твой организм занесет. Поэтому слепо следовать моде не нужно. Спешите медленно. И для начала во всем разберитесь. 

 
 
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Мечта любой женщины – есть и  худеть. Шопинг и диеты – самые сильные женские страсти. Оно и понятно: новое платье,  как лекарство,  улучшает самочувствие.  Чего...
 
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