Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Есть и худеть: в чем секрет кетодиеты? Мечта любой женщины – есть и худеть. Шопинг и диеты – самые сильные женские страсти. Оно и понятно: новое платье, как лекарство, улучшает самочувствие. Чего...

Мечта любой женщины – есть и худеть. Шопинг и диеты – самые сильные женские страсти. Оно и понятно: новое платье, как лекарство, улучшает самочувствие.Чего не скажешь о диетах. Сейчас много говорится про кетодиету. Ее главный принцип – есть жирную пищу и худеть.Так и хочется сказать: «Как давно мы тебя ждали!» Как вам такая идея? Не жевать с поникшим видом сельдерей, а наслаждаться блюдами из бекона и параллельно прощаться с лишними килограммами.Что это за жирная диета и как она вообще появилась?Эта диета изначально не про лишний вес. Диета с повышенным содержанием жиров и с пониженным содержанием углеводов помогает детям с эпилепсией не впадать в судорожные припадки. При соблюдении диеты у 50-60 % пациентов отмечалось уменьшение приступов. Похудение было побочным эффектом. Сейчас кетодиета используется как альтернативный метод терапии детей с эпилепсией, при болезнях Альцгеймера, Паркинсона, синдроме Драве, а также как способ стать стройнее.Как работает диета? В чем ее секрет?Рацион такой: много жиров, а углеводов почти нет, т.е. их потребление сведено до минимума. Но проблема в том, что у нас есть органы, которые в норме питаются только углеводами, это головной мозг, печень и т.д. Представляете, что происходит, когда органы почти полностью лишаются своего питания?К счастью, есть резервный двигатель. И основным источником питания становятся жиры, за счет этого и идет процесс снижения веса, но затем важным источником энергии становятся белки, а это белки наших собственных мышц, и таким образом мы теряем метаболически активную ткань, которая влияет и на уровень сахара, и на уровень холестерина. Поэтому, с одной стороны, есть снижение веса, а с другой - угроза здоровью.65-70 % жиры5% углеводы25-30 % белкиЭто значит, что можно позволять себе 20-30 г углеводов в сутки. Например, одно яблоко (в одном среднем яблоке примерно 25 г углеводов).Почему при таком режиме питания наше тело начинает худеть?При исключении углеводов в организме происходит быстрое нарастание кетоновых тел. И если в норме их небольшое количество всегда есть в нашем организме, то в случае с кетодиетой кетоновых тел становится такое множество, что они начинают влиять на нашу нервную систему, и зачастую это влияние становится токсичным. Тогда организм будет противостоять этому, и вас постоянно будет тянуть на углеводы.Главные плюсы диеты в том, что ее легко соблюдать, т.к. человек не голодает, ест много мяса и полезных жиров, овощей и зелени. Для женщин плюс еще в том, что забываешь про вредные печенюшки и булочки.Минусы кетодиетыЗАЖОРНАГРУЗКА НА ЖКТГОЛОВОКРУЖЕНИЕЗАПАХ АЦЕТОНАИНТОКСИКАЦИЯ- минимум углеводов в рационе часто провоцирует углеводные зажоры после окончания диеты;- головокружения и сложности с концентрацией внимания, снижение работоспособности – побочный эффект низкоуглеводных диет;- страдают поджелудочная, печень, обостряются гастриты и синдром раздраженного кишечника, повышается плохой холестерин;- появляется запах ацетона изо рта, тела и мочи;- возможна интоксикация организма;- противопоказана при диабете, беременности и грудном вскармливании.Минусов гораздо больше, чем плюсов, поэтому для самостоятельного снижения веса эту диету врачи не рекомендуют. Кетодиета чем-то похожа на вождение авто в экстремальных условиях: практически не угадаешь, в какую сторону в данном случае твой организм занесет. Поэтому слепо следовать моде не нужно. Спешите медленно. И для начала во всем разберитесь.