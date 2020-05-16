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О профессиях будущего и на что делать ставку при выборе специальности - завтра в "Главном эфире"

16.05.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси более 60 % вакантных мест на рынке труда – это квалифицированные рабочие в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Это нам сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Ежегодно ведомство составляет кадровый прогноз потребностей нанимателей. Проводятся опросы среди предприятий. Документ в том числе участвует в формировании итоговых цифр приема в учебные заведения.

На ближайшие десятилетия перспективными останутся разработка программного обеспечения, автоматизация, технологии - как информационные, так и био-. О профессиях будущего и на что делать ставку при выборе специальности - расскажем уже завтра в главной информационно-аналитической программе недели "Главный эфир".

 
 
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В Беларуси более 60 % вакантных мест на рынке труда – это квалифицированные рабочие в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Это нам сообщили в...
 
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