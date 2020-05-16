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«Я должна только себе - быть счастливой. Все». Люди, которые не хотят детей - о своем выборе

16.05.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда фраза «я не хочу иметь детей» вызывает у людей негодование и острую необходимость попробовать переубедить человека. Мол, родится — полюбишь, без детей невозможны отношения, ведь любой мужчина сбежит и вообще, если не рожала, значит, не женщина. Мы поговорили с людьми-чайлдфри (кстати, среди них есть и те, кто состоит в браке). Они рассказали о причинах нежелания становиться мамами и папами, реакции родителей и о том, чем займутся в свободное от воспитания детей время.

 
 
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Как на такую позицию реагирует общество? Что делать, если маме очень хочется внуков? Может ли нежелание иметь детей мешать семейным отношениям?
 
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