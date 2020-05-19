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В некоторых домах в Минске отключали горячую воду - ее вернут уже сегодня
19.05.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайонах Уручье и Восток в некоторых домах на несколько дней отключали горячую воду — из-за ремонта тепломагистрали у Национальной библиотеки. Вернуть горячее водоснабжение планируют раньше срока,
Горячую воду в некоторых домах в Уручье и Востоке отключили утром 18 мая, работу планировали продолжать до 17.00 20 мая.
Сотрудникам филиала «Минские тепловые сети» «Минскэнерго» удалось справиться быстрее — горячую воду вернут уже сегодня. Предположительно — до 20.00.
Работы связаны с ремонтом тепловой магистрали № 58 у Национальной библиотеки. Именно из-за них рядом с проспектом Независимости в этом районе можно видеть высокий забор. По проекту реконструкцию тепломагистрали должны завершить в октябре 2020-го к началу отопительного сезона.
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В микрорайонах Уручье и Восток в некоторых домах на несколько дней отключали горячую воду - из-за ремонта тепломагистрали у Национальной библиотеки.
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