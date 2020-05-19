ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В некоторых домах в Минске отключали горячую воду - ее вернут уже сегодня

19.05.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В микрорайонах Уручье и Восток в некоторых домах на несколько дней отключали горячую воду — из-за ремонта тепломагистрали у Национальной библиотеки. Вернуть горячее водоснабжение планируют раньше срока, сообщает «Минскэнерго».

Горячую воду в некоторых домах в Уручье и Востоке отключили утром 18 мая, работу планировали продолжать до 17.00 20 мая.

Сотрудникам филиала «Минские тепловые сети» «Минскэнерго» удалось справиться быстрее — горячую воду вернут уже сегодня. Предположительно — до 20.00.

Работы связаны с ремонтом тепловой магистрали № 58 у Национальной библиотеки. Именно из-за них рядом с проспектом Независимости в этом районе можно видеть высокий забор. По проекту реконструкцию тепломагистрали должны завершить в октябре 2020-го к началу отопительного сезона.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В микрорайонах Уручье и Восток в некоторых домах на несколько дней отключали горячую воду - из-за ремонта тепломагистрали у Национальной библиотеки.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси разрешили снимать наличные с карт в магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика