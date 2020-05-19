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В Беларуси разрешили снимать наличные с карт в магазинах
19.05.2020 11:48 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Наличные деньги с банковских карт в Беларуси можно будет снимать в кассах магазинов.
Такое положение содержится в постановлении Совета министров и Нацбанка Беларуси от 15 мая 2020 года. Документ
Проект документа, разрешающего снимать деньги с карточек в магазинах, власти в 2019 году выносили на общественное обсуждение. Была названа дата вступления в силу – 1 января 2020 года, однако ее потом перенесли на более поздний срок.
Сообщается, что возможность снимать наличные деньги первыми получат жители села, городских поселков и территорий вне населенных пунктов с численностью населения не более 2 тысяч челвек. Снимать деньги можо через кассы, которые подключены системе контроля. На территории всей Беларуси даннаямера начнет действовать с 1 января 2022 года.
Выдавать деньги смогут юридические лица и ИП, реализующие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги.
В рамках одной операции можно будет снимать не более пяти базовых величин, исходя из текущего размера БВ – не более 135 рублей.
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Наличные деньги с банковских карт в Беларуси можно будет снимать в кассах магазинов.
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