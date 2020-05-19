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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые урожаи зерновых в этом году будут собирать на мелиорированных землях в Столинском районе Речь идет более чем о 450 гектарах почв, которые сегодня реконструируются. Мелиораторы чистят каналы, избавляются от кустарниковой растительности, прокладывают...

Речь идет более чем о 450 гектарах почв, которые сегодня реконструируются. Мелиораторы чистят каналы, избавляются от кустарниковой растительности, прокладывают дренажную систему и подготавливают площадку под сев зерновых и многолетних трав. Так как сегодня выполняются поручения Главы государства по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? И за счет чего далеко недешевое удовольствие - реконструкция даже одного некогда осушенного гектара - приносит серьезную прибыль. Разберемся в очередной серии. Уже завтра после