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Новые урожаи зерновых в этом году будут собирать на мелиорированных землях в Столинском районе

19.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет более чем о 450 гектарах почв, которые сегодня реконструируются. Мелиораторы чистят каналы, избавляются от кустарниковой растительности, прокладывают дренажную систему и подготавливают площадку под сев зерновых и многолетних трав. Так как сегодня выполняются поручения Главы государства по поддержанию высокого уровня плодородия на мелиорированных почвах? И за счет чего далеко недешевое удовольствие - реконструкция даже одного некогда осушенного гектара - приносит серьезную прибыль. Разберемся в очередной серии проекта "На контроле Президента". Уже завтра после "Панорамы".
 
 
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Речь идет более чем о 450 гектарах почв, которые сегодня реконструируются. Мелиораторы чистят каналы, избавляются от кустарниковой растительности, прокладывают...
 
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