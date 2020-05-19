Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси растет количество IT-преступлений По данным МВД, более 3 тысяч - только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Наиболее частая схема, когда мошенники под видом...

По данным МВД, более 3 тысяч - только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Наиболее частая схема, когда мошенники под видом официальных представителей фискальных учреждений выманивают у людей реквизиты карточек и получают доступ к счетам. Затем выводят средства через удаленный доступ по интернету. Один из самых ярких примеров в Молодечно, когда жулику удалось снять с карты женщины около 35 тысяч долларов. Она сообщила ему реквизиты карты сама для продажи телевизора.В милиции отмечают, что преступники умело пользуются методом социальной инженерии или мошенническими интернет-ресурсами. К примеру, жертвам отправляют ссылки на поддельные системы "Интернет-банкинга", имитирующие легальные сайты или популярные онлайн-сервисы. Правоохранители заявляют, что подобного рода преступления зачастую совершаются из-за рубежа.