ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси растет количество IT-преступлений

19.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По данным МВД, более 3 тысяч - только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Наиболее частая схема, когда мошенники под видом официальных представителей фискальных учреждений выманивают у людей реквизиты карточек и получают доступ к счетам. Затем выводят средства через удаленный доступ по интернету. Один из самых ярких примеров в Молодечно, когда жулику удалось снять с карты женщины около 35 тысяч долларов. Она сообщила ему реквизиты карты сама для продажи телевизора.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "В этой связи МВД в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности: никогда и ни под каким предлогом не сообщайте кому-либо реквизиты своей банковской карты, и уж тем более - не отправляйте ее фото по интернету. Скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты, предварительно его сохранив. Не стоит распространять на сомнительных сайтах свои персональные данные: паспортные данные, личный номер, мобильный телефон, адрес проживания, логин и пароль доступа к системе "Интернет-банкинг". 

В милиции отмечают, что преступники умело пользуются методом социальной инженерии или мошенническими интернет-ресурсами. К примеру, жертвам отправляют ссылки на поддельные системы "Интернет-банкинга", имитирующие легальные сайты или популярные онлайн-сервисы. Правоохранители заявляют, что подобного рода преступления зачастую совершаются из-за рубежа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным МВД, более 3 тысяч - только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Наиболее частая схема, когда мошенники под видом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые урожаи зерновых в этом году будут собирать на мелиорированных землях в Столинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика