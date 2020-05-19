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В Беларуси растет количество IT-преступлений
19.05.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо данным МВД, более 3 тысяч - только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Наиболее частая схема, когда мошенники под видом официальных представителей фискальных учреждений выманивают у людей реквизиты карточек и получают доступ к счетам. Затем выводят средства через удаленный доступ по интернету. Один из самых ярких примеров в Молодечно, когда жулику удалось снять с карты женщины около 35 тысяч долларов. Она сообщила ему реквизиты карты сама для продажи телевизора.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "В этой связи МВД в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности: никогда и ни под каким предлогом не сообщайте кому-либо реквизиты своей банковской карты, и уж тем более - не отправляйте ее фото по интернету. Скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты, предварительно его сохранив. Не стоит распространять на сомнительных сайтах свои персональные данные: паспортные данные, личный номер, мобильный телефон, адрес проживания, логин и пароль доступа к системе "Интернет-банкинг".
В милиции отмечают, что преступники умело пользуются методом социальной инженерии или мошенническими интернет-ресурсами. К примеру, жертвам отправляют ссылки на поддельные системы "Интернет-банкинга", имитирующие легальные сайты или популярные онлайн-сервисы. Правоохранители заявляют, что подобного рода преступления зачастую совершаются из-за рубежа.
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По данным МВД, более 3 тысяч - только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Наиболее частая схема, когда мошенники под видом...
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