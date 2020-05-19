У блогера Тихановского уже 45 суток ареста

В суде Советского района Гомеля прошло новое заседание по рассмотрению протоколов, составленных милицией в отношении блогера Сергея Тихановского.

Ранее Тихановский был арестован на 15 суток, а 18 мая суд добавил ему еще 15. 19 мая судья Александр Мохарев вынес решение арестовать блогера еще на 15 суток за «несанкционированные массовые собрания», которые блогер якобы проводил 25 марта в Солигорске и 30 марта в Миорах.

Тихановский своей вины не признал, пояснив, что общался с подписчиками своего канала «Страна для жизни», эти встречи нельзя расценивать как митинги, потому что на них не звучали призывы, не было никакой атрибутики и так далее, интервьюировал он граждан по одному, пишут Naviny.by.

Тихановского задержали 6 мая под Могилевом. После этого в Беларуси были задержаны около 120 человек, которые приходили на встречу с Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста.