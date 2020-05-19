ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У блогера Тихановского уже 45 суток ареста

20.05.2020 07:00 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В суде Советского района Гомеля прошло новое заседание по рассмотрению протоколов, составленных милицией в отношении блогера Сергея Тихановского.

Ранее Тихановский был арестован на 15 суток, а 18 мая суд добавил ему еще 15. 19 мая судья Александр Мохарев вынес решение арестовать блогера еще на 15 суток за «несанкционированные массовые собрания», которые блогер якобы проводил 25 марта в Солигорске и 30 марта в Миорах.

Тихановский своей вины не признал, пояснив, что общался с подписчиками своего канала «Страна для жизни», эти встречи нельзя расценивать как митинги, потому что на них не звучали призывы, не было никакой атрибутики и так далее, интервьюировал он граждан по одному, пишут Naviny.by.

Тихановского задержали 6 мая под Могилевом. После этого в Беларуси были задержаны около 120 человек, которые приходили на встречу с Тихановским, выходили на акции солидарности после его задержания или участвовали в других акциях протеста.

Во время ареста блогера было распространено его заявление об участии в президентских выборах. Однако ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по выдвижению Тихановского в президенты из-за того, что документы не были подписаны им самим. Вместо блогера документы в ЦИК подала его жена.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Советского района Гомеля прошло новое заседание по рассмотрению протоколов, составленных милицией в отношении блогера Сергея Тихановского.
 
Новости дня
Новости общества
 
Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика