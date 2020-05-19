ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

19.05.2020 20:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Строительство жилья, благоустройство, поддержка пожилых людей - более 30 обращений со всей страны. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прямую телефонную линию. Большинство вопросов  социальной сферы: поддержка многодетных семей, выплата пособий и пенсий, адресная социальная помощь, трудоустройство и оздоровление. Поступали и коллективные обращения. Многие проблемы в компетенции местных властей - люди просили помочь с благоустройством дворовых территорий и приусадебных участков. Наталья Кочанова внимательно выслушала каждого, кто позвонил. Некоторые вопросы решались сразу, отдельные обращения взяты на личный контроль.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство жилья, благоустройство, поддержка пожилых людей - более 30 обращений со всей страны. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси продлен срок действия справок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика