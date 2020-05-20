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Медработники получили первые расчетные листы с доплатами за работу в условиях сложной эпидситуации

20.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Медицинские работники получили первые расчетные листы с доплатами за работу в условиях сложной эпидемической ситуации. Напомним, такое право - премировать медиков - предоставил указ Президента. В частности, он гарантировал доплаты тем, кто работает с COVID-пациентами. Эти суммы варьируются от 300 до 4 тысяч рублей и зависят от квалификации и режима работы. 

Практика таких выплат в стране новая. Руководителей всех медицинских учреждений ориентировали на широкое разъяснение норм указа. Объем выплат большой и очень точечный. Но в отдельных случаях вопросы у врачей остались. Сегодня наша съемочная группа выехала в Бобруйск на подстанцию скорой медицинской помощи и пообщалась с медиками. С людьми встретилось и руководство города, а также областное управление здравоохранения. Ответили на вопросы тех, кто пришел, пообещали личные встречи и с теми, у кого объективно не получилось присутствовать в зале. И заверили, что каждый специалист получит разъяснение относительно механизма доплат и итоговых сумм в расчетных листах. 

Точка далеко не поставлена. Мы продолжаем следить за ситуацией.

 
 
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Медицинские работники получили первые расчетные листы с доплатами за работу в условиях сложной эпидемической ситуации. Напомним, такое право - премировать...
 
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