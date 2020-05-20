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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый заместитель гендиректора ИА ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в...

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите