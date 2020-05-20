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Первый заместитель гендиректора ИА ТАСС Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины
20.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в укрепление отношений между Беларусью и Россией, расширение сотрудничества двух стран в информационной сфере.
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Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этой государственной награды Михаил Гусман удостоен за значительный личный вклад в...
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