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Тосты с хумусом и сыром

21.05.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • тостовый хлеб,
  • хумус,
  • руккола,
  • помидоры черри,
  • адыгейский сыр.
Из этих продуктов приготовим утренние тосты. 

Куриные яйца нужно взбить венчиком, добавить сметану, майонез, пшеничную муку, соду, 1/2 ч.л. соли и перемешать до однородной массы. Тостовый хлеб обжариваем на сковороде без масла. Нам нужно его подсушить. Адыгейский сыр нарезаем крупными кубиками и обжариваем на сухой сковороде  до легкой корочки. На каждый тост намазываем хумус довольно толстым слоем. 

Хумус - отличный источник растительного белка, обеспечивающий 7,9 граммов на порцию. Это делает его отличным белковым продуктом для вегетарианцев. Потребление достаточного количества белка имеет важное значение для оптимального роста, восстановления и иммунной функции. 

На хумус кладем рукколу. На рукколы выкладываем обжаренный адыгейский сыр. Украшаем разрезанными пополам помидорами черри. И наслаждаемся! 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  тостовый хлеб, хумус, руккола, помидоры черри, адыгейский сыр. Из этих продуктов приготовим утренние тосты.  Куриные яйца нужно взбить...
 
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