Источник материала: БT

тостовый хлеб,

хумус,

руккола,

помидоры черри,

адыгейский сыр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тосты с хумусом и сыром Возьмем: тостовый хлеб, хумус, руккола, помидоры черри, адыгейский сыр. Из этих продуктов приготовим утренние тосты. Куриные яйца нужно взбить...

Возьмем:Из этих продуктов приготовим утренние тосты.Куриные яйца нужно взбить венчиком, добавить сметану, майонез, пшеничную муку, соду, 1/2 ч.л. соли и перемешать до однородной массы. Тостовый хлеб обжариваем на сковороде без масла. Нам нужно его подсушить. Адыгейский сыр нарезаем крупными кубиками и обжариваем на сухой сковороде до легкой корочки. На каждый тост намазываем хумус довольно толстым слоем.На хумус кладем рукколу. На рукколы выкладываем обжаренный адыгейский сыр. Украшаем разрезанными пополам помидорами черри. И наслаждаемся!Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.