Маршрут для электротранспорта появился в Беловежской пуще

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Экологическое путешествие на экотранспорте. Новый маршрут появился в Беловежской пуще. Его открыли специально для электросамокатов и скутеров. Путь растянулся на 30 километров. По дороге с ветерком можно полюбоваться не только красотой векового леса, но и живописными пущанскими деревушками. На старте путешественникам выдают карту и номер телефона для экстренных случаев - ведь в дремучем лесу нетрудно заблудиться. Пока для путешествия по новой экотропе нужно брать свой электротранспорт. Но в будущем в парке может появиться прокат.