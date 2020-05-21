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Маршрут для электротранспорта появился в Беловежской пуще

21.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экологическое путешествие на экотранспорте. Новый маршрут появился в Беловежской пуще. Его открыли специально для электросамокатов и скутеров. Путь растянулся на 30 километров. По дороге с ветерком можно полюбоваться не только красотой векового леса, но и живописными пущанскими деревушками. На старте путешественникам выдают карту и номер телефона для экстренных случаев  - ведь в дремучем лесу нетрудно заблудиться. Пока для путешествия по новой экотропе нужно брать свой электротранспорт. Но в будущем в парке может появиться прокат.

 
 
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Экологическое путешествие на экотранспорте. Новый маршрут появился в Беловежской пуще. Его открыли специально для электросамокатов и скутеров. Путь растянулся на...
 
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