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Благоустройство родников проводят в Беларуси

21.05.2020 08:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники сейчас благоустраивают в разных регионах -  оборудуют подходы к воде, места отдыха. Например, только в Логойском районе более 30 родников. Два из них - гидрологические памятники. Порядок помогают навести и местные жители. Наведут порядок также у озер и рек. К инициативе "Чистый водоем" подключаются по всей стране.

 
 
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Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники сейчас благоустраивают в разных регионах -  оборудуют подходы к воде, места отдыха....
 
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