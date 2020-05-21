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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благоустройство родников проводят в Беларуси Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники сейчас благоустраивают в разных регионах - оборудуют подходы к воде, места отдыха....

Сохранить живописные пейзажи и чистоту водных объектов. Природные источники сейчас благоустраивают в разных регионах - оборудуют подходы к воде, места отдыха. Например, только в Логойском районе более 30 родников. Два из них - гидрологические памятники. Порядок помогают навести и местные жители. Наведут порядок также у озер и рек. К инициативе "Чистый водоем" подключаются по всей стране.