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Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан
21.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИх проблемы, а также взаимодействие местных органов власти с населением в Крупском райисполкоме сегодня разберет замглавы администрации Андрей Кунцевич.
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Их проблемы, а также взаимодействие местных органов власти с населением в Крупском райисполкоме сегодня разберет замглавы администрации Андрей Кунцевич.
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