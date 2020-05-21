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Стильный повседневный образ с оранжевой плиссированной юбкой

21.05.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Модный оранжевый неон присутствует как в юбке, так и в блузе, но тем не менее образ не сложился. От избытка цвета рябит в глазах, а модель визуально пополнела. К тому же образ утяжеляют темная бесформенная сумка и черные кроссовки. 

Что в тренде?

Плиссе порхает из коллекции в коллекцию. В этом сезоне романтичная юбка - фаворитка многих кутюрье. 

И каждый экспериментирует по-своему, чтобы вдохнуть модную искру в старую знакомую.

Плиссированная юбка может быть выполнена из непривычно плотной ткани или полупрозрачной и невесомой. В тренде нестандартный крой, неровные края подола. В моде нежные пастельные оттенки, металлический блеск, а также пестрые цветы и сочные краски. Лучшая длина - миди и макси. 

Трендовый образ № 1

Спасаем юбку клубным трикотажным джемпером: он не сильно объемный и правильной длины. Отделка джемпера сочетается как с неоновой юбкой, так и с белыми аксессуарами - сумкой и кроссовками. Юбка теперь выходит на передний план и с ней ничто не спорит по цвету. Образ удобный, но с нотками роскоши. За них отвечают золотые серьги, цепь на шее, пуговицы на джемпере. 

Трендовый образ № 2

Смелым трендовым цветом освежаем строгий образ. Консервативный темный жакет и классические лодочки заиграли по-новому в компании с нашей юбкой и белой майкой с неоновым принтом. Подчеркивают стиль леди-лайк  белая сумка, крупные очки и серьги-кольца.

Модный лайфхак

Как подобрать плиссированную юбку так, чтобы визуально она не съедала вашу талию? Избегайте юбок на резинке! В правильной юбке-плиссе будет приточной пояс. 

Модные выводы

Сочетание вещей по цвету еще не гарантирует удачный образ. В данном случае все как раз наоборот. Стильный повседневный  лук получился из юбки с джемпером, в том числе благодаря модным аксессуарам. Удлиненный жакет с поясом плюс яркая плиссировка равно утонченный, но не пресный образ. 

 
 
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Антиобраз Модный оранжевый неон присутствует как в юбке, так и в блузе, но тем не менее образ не сложился. От избытка цвета рябит в глазах, а модель визуально...
 
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