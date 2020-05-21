Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сербия возобновляет авиасообщение "В четверг Air Serbia начнет выполнять рейсы. С этого момента можно говорить об официальном восстановлении авиасообщения нашей страной. Запланировано 12 рейсов: 6 по...

"В четверг Air Serbia начнет выполнять рейсы. С этого момента можно говорить об официальном восстановлении авиасообщения нашей страной. Запланировано 12 рейсов: 6 по маршруту Белград - Цюрих и обратно, 4 по маршруту Белград - Франкфурт и Франкфурт - Белград, а также 2 рейса по маршруту Белград - Абу-Даби. При этом 10 рейсов совершит Air Serbia, а еще два - Etihad Airways", - сообщили в пресс-службе белградского аэропорта.Первый самолет Air Serbia из Белграда в Цюрих торжественно проводит министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович.Она даст официальный старт возобновлению международного авиасообщения, приостановленного правительством страны 15 марта.По последним данным, в Сербии зарегистрировано 10 833 случая заражения COVID-19, выздоровели 5 067 человек, погибли 235.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите