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Брестский автовокзал восстанавливает автобусное сообщение с польскими городами
22.05.2020 11:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеждународные рейсы сформированы польскими перевозчиками. Автобусы следуют из Бреста в Бяла-Подляску, Варшаву и Гданьск. Салоны загружаются на 50 %. Рассадка пассажиров ведется с рекомендованной эпидемиологами дистанцией, то есть на два сидения продается один билет.
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Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. Автобусы следуют из Бреста в Бяла-Подляску, Варшаву и Гданьск. Салоны загружаются на 50 %. Рассадка...
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