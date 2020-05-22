ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестский автовокзал восстанавливает автобусное сообщение с польскими городами

22.05.2020 11:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. Автобусы следуют из Бреста в Бяла-Подляску, Варшаву и Гданьск. Салоны загружаются на 50 %. Рассадка пассажиров ведется с рекомендованной эпидемиологами дистанцией, то есть на два сидения продается один билет.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные рейсы сформированы польскими перевозчиками. Автобусы следуют из Бреста в Бяла-Подляску, Варшаву и Гданьск. Салоны загружаются на 50 %. Рассадка...
 
Новости дня
Новости общества
 
Плохой интернет за городом? Есть решение!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика