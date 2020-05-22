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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фармацевтике посвящена новая серия проекта "На контроле Президента" Спрос на жаропонижающие лекарства в аптеках страны спал. И в ближайшее время ограничения на покупку сорока таблеток в одни руки могут снять. Об этом в...

Спрос на жаропонижающие лекарства в аптеках страны спал. И в ближайшее время ограничения на покупку сорока таблеток в одни руки могут снять. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал руководитель Белфармации. Напомним, в конце марта - начале апреля белорусы скупили парацетамола за 2 недели столько, сколько до этого аптеки реализовывали за 14 месяцев. К слову, парацетамол сегодня производит только один завод - Борисовский. Как пандемия отразилась на фармацевтике? Всего ли хватает в аптеках? И когда заработает Госфармнадзор? Узнаем уже завтра в новой серии проекта