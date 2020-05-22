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Из-за неустойчивой погоды ГАИ рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными

22.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Водители должны соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию и боковой интервал. А при выпадении осадков - включать ближний свет фар и избегать резких маневров.

Пешеходам пересекать проезжую часть можно только в специально установленных местах, а в темное время суток необходимо использовать фликеры.

 
 
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Водители должны соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию и боковой интервал. А при выпадении осадков - включать ближний свет фар и избегать...
 
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