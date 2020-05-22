|
Из-за неустойчивой погоды ГАИ рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными
22.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВодители должны соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию и боковой интервал. А при выпадении осадков - включать ближний свет фар и избегать резких маневров.
Пешеходам пересекать проезжую часть можно только в специально установленных местах, а в темное время суток необходимо использовать фликеры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители должны соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию и боковой интервал. А при выпадении осадков - включать ближний свет фар и избегать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)