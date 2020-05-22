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Теплая погода возвращается

22.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Май возвращается. Сегодняшняя пятница завершает череду пасмурных и не по сезону холодных дней. Середина месяца была на 2-6 градусов ниже нормы. Но в следующие сутки атмосферное давление начнет подрастать и управление погодой перейдет к антициклону. Завтра днем без осадков на большей части региона и до 15 градусов. Ночью еще возможны заморозки до минус 2. В воскресенье кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. С понедельника ожидается возобновление температурного режима, характерного для последних дней мая. Не будет и ночных заморозков.
 
 
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Май возвращается. Сегодняшняя пятница завершает череду пасмурных и не по сезону холодных дней. Середина месяца была на 2-6 градусов ниже нормы. Но в следующие сутки...
 
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