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Материалы по предмету "Человек и мир" дополнили eco-friendly инструкции и наклейки с енотами

22.05.2020 16:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему надо сортировать отходы, что можно получить из вторичного сырья. Зеленые правила для школьников - в рабочих тетрадях 2 и 3 класса. Общий тираж  70 тысяч экземпляров. Использовать их начнут в новом учебном году. Материалы по предмету "Человек и мир" дополнили eco-friendly инструкции и наклейки с енотами. Кстати, эти животные уже стали своеобразным символом раздельного сбора мусора.

Также вышла первая серия мультфильма "Команда 99". Главными героями стали еноты - они учат сортировать бумагу, пластик, стекло. Всего запланировано 8 выпусков.

 
 
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Почему надо сортировать отходы, что можно получить из вторичного сырья. Зеленые правила для школьников - в рабочих тетрадях 2 и 3 класса. Общий тираж  70 тысяч...
 
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