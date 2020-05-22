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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Материалы по предмету "Человек и мир" дополнили eco-friendly инструкции и наклейки с енотами Почему надо сортировать отходы, что можно получить из вторичного сырья. Зеленые правила для школьников - в рабочих тетрадях 2 и 3 класса. Общий тираж 70 тысяч...

Почему надо сортировать отходы, что можно получить из вторичного сырья. Зеленые правила для школьников - в рабочих тетрадях 2 и 3 класса. Общий тираж 70 тысяч экземпляров. Использовать их начнут в новом учебном году. Материалы по предмету "Человек и мир" дополнили eco-friendly инструкции и наклейки с енотами. Кстати, эти животные уже стали своеобразным символом раздельного сбора мусора.Также вышла первая серия мультфильма "Команда 99". Главными героями стали еноты - они учат сортировать бумагу, пластик, стекло. Всего запланировано 8 выпусков.