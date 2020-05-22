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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Присоединиться к акции "Чистый водоем" могут все жители Экоактивисты на этой неделе наводят порядок у рек и озер. В Минской области продолжается акция "Чистый водоем". Ежегодно она объединяет свыше 5 тысяч человек в...

Экоактивисты на этой неделе наводят порядок у рек и озер. В Минской области продолжается акция "Чистый водоем". Ежегодно она объединяет свыше 5 тысяч человек в разных уголках страны, чтобы вместе сберечь природные объекты.также поддержала экоинициативу.На этот раз экоактивисты отправились в Смолевичский район. Мы рядом с Петровичским водохранилищем. За хорошим уловом сюда приезжают рыбаки издалека, у воды отдыхают и местные жители. Они также нередко присоединяются к чистой эстафете.Буквально 10 минут и большие пакеты заполнены почти наполовину. Вот уже в течение 5 лет каждую весну Дмитрий Сыроквашко подхватывает экоинициативу. Сам заядлый рыбак, но сегодня оставил снасти дома. Вместе с единомышленниками очищает побережье живописного водоема.Чтобы такая тенденция сохранялась, рядом устанавливают информационные знаки. Ежегодно по всей стране представители природоохранных организаций вместе с волонтерами очищают около тысячи километров береговой линии. И не только чтобы сохранить природные пейзажи.Присоединиться к инициативе призывают жителей разных регионов. Необходимый инвентарь для уборки можно получить в отделениях Белорусского общества охотников и рыболовов. Организаторы отмечают, каждый сезон неравнодушных к окружающей среде становится все больше.Несмотря на то что официально мероприятия длятся всего неделю, эти даты условны. Организаторы подчеркивают, сохранять чистоту природных объектов - общее дело независимо от сезона.